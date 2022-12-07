ملتزمون بتعزيز سلامة الطيران.. عباس يهنئ رئيس منظمة الإيكاو باليوم العالمى

جاء ذلك فى رسالة تهنئة بعث بها وزير الطيران المدنى اليوم لسالفاتورى شاكيتانو رئيس منظمة "الإيكاو" بمناسبة اليوم العالمى للطيران المدنى الذى يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، حيث أشاد وزير الطيران بالدور الفعال والجهود الكبيرة التى تبذلها المنظمة فى مختلف مجالات النقل الجوى، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز التعاون المثمر والتنسيق مع منظمة الإيكاو وتبنى كافة المبادرات الصادرة عنها لتطبيق أعلى معايير السلامة الجوية.
وأشار الفريق محمد عباس، إلى أن مصر تفخر بكونها من أوائل دول العالم التى وقعت اتفاقية "شيكاغو" وهى من الدول المؤسِسة وعضو بمجلس المنظمة منذ إنشائه، معرباً عن تقدير مصر للدور المهم الذى يقوم به المكتب الإقليمى لمنظمة الإيكاو فى مصر منذ وجوده بالقاهرة عام 1953 لخدمة منطقة الشرق الأوسط فى مجال النقل الجوى، متمنياً للمنظمة وجميع العاملين بها المزيد من النجاحات فى ظل التحديات التى تواجه صناعة الطيران العالمى.
يذكر أن منظمة الإيكاو تحتفل يوم 7 ديسمبر من كل عام باليوم العالمى للطيران المدنى والذى يوافق توقيع معاهدة "شيكاغو" للطيران المدنى الدولى عام 1944 حيث تضم المنظمة فى عضويتها 192 دولة صادقت على المعاهدة.
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