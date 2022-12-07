وزير التعليم العالي يزور جامعة سيتي لندن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - على هامش المشاركة بمُنتدى الاستثمار في التعليم العالي بالمكتب الثقافي المصري بلندن، قام د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بزيارة لجامعة سيتي لندن، برفقة د. سينوداد روبنسون نائب رئيس الجامعة لريادة الأعمال والعلاقات الدولية والتوظيف، ود. راجيكومار روى عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، ود. ناصر سايما عميد كلية الهندسة، ود. بيتر بويف عميد العلاقات الدولية بالجامعة.

وتناولت الزيارة، مناقشة النُظم الحديثة وآليات العمل والشراكات التي تتيحها وزارة التعليم العالي من خلال نظم الشراكة المختلفة القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو فتح فرع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض الوزير أولويات و اهتمام الوزارة بالاستثمار في التعليم - مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالاستثمار في التعليم العالي خاصة مع إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم الجامعي واعتباره مفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ووسيلة للتأكيد على مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة.

وأشارت د. سينوداد روبنسون نائب رئيس الجامعة لريادة الأعمال والعلاقات الدولية إلى أن مصر تعُد على رأس أولويات خطة الجامعة الاستراتيجية في التعليم عبر الحدود، موضحة أنه سيتم عرض المشروع على مجلس أمناء الجامعة لدعم المشروع وتنفيذه.

وتضمنت الزيارة تنظيم جولة للوزير والوفد المرافق له؛ للتعرف على مختلف التخصصات البينية التي تُقدمها الجامعة والمعامل المُتخصصة والمتميزة، وكذلك الاطلاع على مشروعات الطلاب التي تخدم المجتمع المُحيط بالجامعة.

شهدت الزيارة حضور د. مصطفى رفعت مستشار الوزير للتعاون الدولي ود. رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بلندن، ود. محمود كحيل خبير العلاقات الدولية ومُمثل جامعة سيتي لندن بمشروع إنشاء فرع لها بمصر، ولفيف من عمداء الكليات.