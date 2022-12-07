الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للألتحاق بالأكاديمية العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 01:27 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم , أختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للألتحاق بالأكاديمية العسكرية التى تشمل الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوي، وكذلك الكليات العسكرية التى تشمل الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، وكان في أستقبال سيادته بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والأنتاج الحربي.

واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الأختبارات الالكترونية بالاكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة، حيث تمنى سيادته

للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق احدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء افضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم فى اكاديمية الشرطة، ويشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر بأعتبارهم جزء أصيل من المجتمع.

وقد ناقش السيد الرئيس الطلبة المتقدمين للاكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول اهم التحديات والقضايا الاقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلى فى اطار التنمية الشاملة.