السيسى لطلبة الأكاديميات العسكرية: كونوا قدوة لجميع الشباب

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديميات العسكرية التى تشمل الكلية الحربية، والكلية البحرية، والكلية الجوية، وكلية الدفاع الجوى، وكذلك الكليات العسكرية التى تشمل الكلية الفنية العسكرية، وكلية الطب بالقوات المسلحة، والكلية العسكرية التكنولوجية، وكان فى استقباله بمقر الكلية الحربية الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.





وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شاهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الالكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى تحصل عليها وصولاً لكشف الهيئة، حيث تمنى للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة واجتياز الاختبارات التى تتم وفق أحدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن، بجانب زملائهم فى أكاديمية الشرطة، ويشدد عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب وأبناء مصر باعتبارهم جزء أصيل من المجتمع. وقد ناقش الرئيس الطلبة المتقدمين للأكاديمية والكليات العسكرية من خلال حوار مفتوح حول أهم التحديات والقضايا الإقليمية والشواغل الدولية وعلاقات مصر الخارجية، وكذلك جهود الدولة على المستوى الداخلى فى إطار التنمية الشاملة.

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