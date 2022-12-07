انضمام مصر لبنك التنمية بتجمع البريكس.. ننشر قرارات الحكومة اليوم

جدة - نرمين السيد - ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 بشأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، وشملت التعديلات المادتين (2) و(3/ فقرة أخيرة) من القانون، حيث أصبحت المادة (2) تنص على أن يُشترط فيمن يُرشح لنيْل الجائزة أن يكون مصرى الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، إضافة إلى شرط ألا يتجاوز سنه فى يوم الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة فى المستوى العمرى ذاته.

فيما أصبحت المادة "3/ فقرة أخيرة" تنص على أن يصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات قرارات لرئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس، والسادس، والسابع، لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بكل من: تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والتعليم الأساسى (مرحلة ثانية)، وكذا مبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.

ففيما يخص تحسين النتائج الصحية تستهدف الاتفاقية التركيز على الأنشطة فى مجال الصحة والسكان لتعزيز برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الحالى لجعله أكثر فعالية واستدامة، وتحسين العادات الصحية، إضافة إلى تعزيز النُظم الصحية فى مجال مكافحة كوفيد – 19، وغيرها من التهديدات العالمية والناشئة فى مجال الصحة العامة.

فى حين تستهدف الاتفاقية فى مجال التعليم الأساسى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب فى هذه المرحلة التعليمية، بالإضافة إلى تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، علاوة على تمكين طلاب المرحلة الثانوية من حل مسائل الرياضيات، والعلوم الصعبة، والمرتبطة بالحياة الواقعية، وكذا تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، فضلا عن تدريب المعلمين الجدد، وتقوية مجالس أمناء المدرسة، وبرنامج القراءة الإصلاحى.

ويستهدف الجانب المتعلق بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية فى الاتفاقية التركيز على الأنشطة فى مجال التعليم العالى لتوفير قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالى، إلى جانب تعزيز القدرة المؤسسية الخاصة بمؤسسات التعليم العالى المصرية من خلال الشراكة، مع زيادة إمكانية الحصول على تعليم جامعى ذى خبرة من خلال المنح الدراسية، وتوسيع نطاق تلك المنح، فضلا عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، ودعم الكليات الفنية والجامعات المصرية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية؛ لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كإحدى اللغات الأجنبية بالمدارس الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد، التابع لتجمع البريكس، ووثيقة انضمام جمهورية مصر العربية إلى البنك.

تجدر الإشارة إلى أن البنك، الذى تأسس فى 2015 من قبل مجموعة من الاقتصادات الناشئة الكبرى، يعمل على دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار فى مجال البنية التحتية بشكل أساسى، والتى تشمل القطاعات الفرعية المختلفة فى البنية التحتية مثل: الطاقة والنقل والمياه والاتصالات، بالإضافة إلى توسيع عملياته لتشمل قطاعى الصحة والبنية التحتية الاجتماعية، وكذلك فى مجال الرقمنة بسبب الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن أزمة جائحة كوفيد – 19 على الاقتصاد العالميّ، كما يركز البنك على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية للدول الأعضاء.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1.21 فدان تعادل 5100 م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محور المستشار عدلى منصور شرق النيل، لصالح محافظة بنى سويف؛ وذلك لاستخدامها فى إقامة محطة وقود غاز طبيعى، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إعادة التعامل على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة النوادى بمساحة 20 فدانا بمدينة 6 أكتوبر، لصالح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتسوية الخلافات مع الجامعة، عبر اتفاق رضائى، يحقق مصلحة الدولة فى هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على ما عرضه وزير الإسكان بشأن طلب أحد المستثمرين الخليجيين شراء قطع أراض لنشاط " استثمارى –عمرانى" متكامل بالحى المتميز بمدينة السادات، على أن يتم الشراء بالدولار من الخارج، وأن يتم الموافقة على الحالات المشابهة التى تسدد ثمن الأرض بالدولار من الخارج.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تنفيذ مشروع تحويل الوحدات الغازية التى تم نقلها من محطة غرب دمياط الغازية إلى موقع العريش؛ للعمل بنظام الدورة المركبة وإضافة وحدات بخارية، بدون استهلاك وقود إضافى؛ وذلك فى إطار توجه الدولة لتأمين التغذية الكهربائية بكافة قطاعات الدولة، وخاصة تأمين التغذية الكهربائية لمحافظة شمال سيناء، فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من محافظة الوادى الجديد بشأن التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية بالمحافظة، وذلك فى ضوء قيام محافظة الوادى الجديد بتنفيذ مجمع خدمات حكومية بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء باستكمال أعمال المجمع استعدادا لافتتاحه، كما يأتى القرار فى إطار تنفيذ أعمال الكهرباء الرئيسية الخارجية للمجمع والربط بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.