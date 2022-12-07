الداخلية تشارك ذوى الإعاقة الاحتفال باليوم العالمى بمقر أندية الشرطة

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية، تنظيم احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمديريات أمن (القاهرة - القليوبية - الغربية– الشرقية –– المنوفية – دمياط – كفرالشيخ – البحيرة - الفيوم – بورسعيد – مطروح – الوادى الجديد - بنى سويف – سوهاج –أسيوط – قنا – الأقصر – أسوان - البحر الأحمر – شمال سيناء).





وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم تقديم التهنئة لهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم وتقديم فقرات ترفيهية. كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة (دور رعاية الأيتام للأطفال ذوى الإعاقة) ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم "بطاطين". وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً واستحساناً من قبلهم، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

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