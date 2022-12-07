مؤسسة حياة كريمة تنظم جلسة حوار مجتمعي بمركز العياط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - استمراراً لسلسلة الحوارات المجتمعية استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”،

نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي بمركز العياط بقري جرزا بالعياط والذي سوف يتم بدء العمل فيه ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة.

وجاءت جلسة الحوار المجتمعي بحضور د.احمد شعيب منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالجيزة والاستاذ عمرو عوض منسق مركز العياط والدكتور محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط وعدد كبير من متطوعي المؤسسة بمركز العياط، وعدد كبير من العمد والقيادات الطبيعية بالقري المذكورة.

وقد بدأ الدكتور أحمد شعيب حديثه بالتأكيد على أهمية دور الحوار المجتمعي في رصد كافة الاحتياجات ثم عرض مفصل للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وعرض كافة الجهود و المشروعات التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص وتوضيح كافة تدخلات المبادرة لتحسين واقع القرى وتوفير احتياجات المواطنين.

ومن جهته فتح الأستاذ عمرو عوض باب الحوار مع المواطنين والاستماع إلى تحدياتهم ومقترحاتهم أثناء الجلسة، وتم الرد على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها ، وقد تم بالفعل اتخاذ إجراءات لحل البعض منها أثناء الجلسة في حضور رئيس مجلس المدينة.

كما تم حصر كافة المطالب الخاصة بالمبادرة لتوجيهها للجهات المعنية لتنفيذها داخل إطار المبادرة

كما ذكر د.محمود فؤاد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة مسخرة لانجاح المبادرة القومية حياة كريمة.