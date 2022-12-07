وزير القوى العاملة يُشكل لجنة مركزية لمتابعة مدى تنفيذ المنشأت بتعيين نسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء،عن تشكيل لجنة مركزية من "الوزارة" لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشأت للتأكد من مدى إلتزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التي تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة،ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018 ،وشدد "الوزير" في توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ5% التي نص عليها القانون،وكذلك إستيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشأت المستهدفة.

وأوضح احمد اسماعيل مديرعام الادارة العامة لمتابعة شؤون المديريات "قطاع مكتب الوزير"،أنه أرسل خطاباً إلى كافة مديري المديريات تضمن توجيهات "الوزير"،طالبهم فيه بسرعة تكليف مكاتب التفتيش التابعة لكل مديرية بشأن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشأت،لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018،والخاص بنسبة تعيين ذوى الاحتياجات الخاصة ،على أن تُرِسل المديرية إلى "اللجنة المركزية" بيان شهري حسب خطة التفتيش لكل "مكتب" ،يتضمن نسبة تطبيق القانون بشأن تعيين نسبة الـ5% ،على أن يوضح البيان :إسم المنشأة ،وعدد العاملين ،وعدد وأسماء ورقم المحمول الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ،الذين تم تعينهم ،وتاريخ التفتيش على المنشأة ،على أن يُرفق بهذا البيان المستند الدال على التعيين الفعلي من خلال صورة من إستمارة 1 أو 2 ،وصورة من بطاقة الخدمات المتكاملة ،أو شهادة تأهيل.