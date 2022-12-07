معلومات الوزراء: مصر الأولى عالميًّا بمؤشر تشريعات التجارة الإلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا يرصد تقدم ترتيب مصر في مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بروتولنس في نوفمبر 2022.

وأوضح الإنفوجراف، أن مصر أصبحت الأولى عالميًّا في المؤشر الفرعي "التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية في 2022". وعلى مستوى المؤشر العام تقدمت 4 مراكز لتصبح في الترتيب 73 في 2022 من بين 131 دولة عالميًّا بمجموع نقاط 47.76، مقارنةً بالمركز 77 في 2021 من بين 130 دولة عالميًّا بمجموع نقاط 47.56.

وعلى مستوى المحاور الرئيسة؛ تقدمت مصر 16 مركزًا في محور الحوكمة، لتصبح في الترتيب الـ 74 في 2022، مقارنة بالترتيب 90 في 2021. وعلى مستوى المؤشرات الفرعية تقدمت مصر 20 مركزًا في مؤشر إمكانية الوصول الموجود في محور التكنولوجيا؛ لتصبح في الترتيب 46 في 2022، مقارنة بالترتيب 66 في 2021، وأيضًا تقدمت 18 مركزًا في مؤشر الثقة الموجود في محور الثقة؛ لتصبح في الترتيب الـ70 في 2022، والترتيب الـ88 في 2021.

بشكل عام يقوم المؤشر بتقييم حالة استعداد الشبكات في الدول من خلال 4 محاور رئيسة؛ التكنولوجيا والأشخاص والحوكمة والتأثير، كل منها يتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.