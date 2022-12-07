مدبولى يشهد توقيع 7 مذكرات لبدء دراسات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع 7 مذكرات تفاهم بشأن بدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة فى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكل من صندوق مصر السيادى، والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالفات شركات عالمية ومحلية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ووقع مذكرات التفاهم، كل من الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس صلاح عزت، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، من جانب، ومن جانب آخر مسؤولو وممثلو التحالفات والشركات العالمية والمحلية.

وأشار رئيس الوزراء، عقب توقيع مذكرات التفاهم إلى جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمحلية، خاصة فى مجال انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، والسعى نحو وضع مصر كمركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى المنطقة باعتباره وقود المستقبل، وتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مزايا نسبية، تتمثل فى توافر المساحات الشاسعة من الأراضى ذات المصادر القوية للطاقة المتجددة من الرياح وسطوع الشمس، فضلا عن موقع مصر الجغرافى المتميز كمركز للعالم وسهولة الوصول منه الى قارة اوروبا لما يتمتع به من منافذ بحرية.

ولفت الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما تتلقاه الوزارة من عروض جديدة من تحالفات وشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ونوه بأن ما نشهده اليوم من توقيع لـ 7 مذكرات تفاهم لبدء الدراسات الخاصة بعدد من تلك المشروعات إنما يأتى فى إطار الجهود المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح أن التوقيعات تتضمن عددا من التحالفات والشركات العالمية والمحلية، حيث تشمل شركة "Acwa Power" السعودية، وتحالف "Benchmark"، والشركة القابضة للصناعات الكيميائية، وشركة "China Energy" الصينية، وشركة "DAI" الألمانية، وشركة "OCIOR ENERGY" الهندية، وتحالف "VoltaLia – TAQA"، وشركة "British Petroleum" البريطانية.

ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن التوقيع اليوم مع عدد 7 تحالفات وشركات جديدة إنما يأتى كنتيجة مباشرة لدعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتتويجا لمجهودات الوزارة وشركائها الحكوميين من الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادى، كما أنه يعكس الاهتمام الكبير من المستثمرين وجهات التمويل الدولية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باعتباره من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار.

وأضاف شاكر أن التوقيع اليوم مع هذه التحالفات يعقب ما جرى من نجاحات سابقة فى ذات السياق، وسبق التوقيع مع عدد 16 مطورا آخر لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتم التوقيع مع عدد 9 من هؤلاء المطورين على اتفاقية إطارية تمهيدا لتنفيذ المشروعات، وذلك خلال يوم الطاقة بفعاليات مؤتمر المناخ (COP 27) بشرم الشيخ.

وشدد الدكتور محمد شاكر، على سعى الوزارة للبدء الفعلى فى تنفيذ هذه المشروعات، قائلا:" نعمل حاليا مع شركائنا الحكوميين والمطورين من القطاع الخاص على بدء تنفيذ المشروعات لتذليل أية عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه تلك المشروعات".