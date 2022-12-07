مبادرة لتجميل محيط مشروعات حياة كريمة بـ «أبو مناع» غرب قنا (صور)

جدة - نرمين السيد - نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى أبومناع غرب بدشنا، فى قنا، بالتعاون مع شباب القرية، حملة تجميل ونظافة عامة، بجانب إزالة تراكمات وتشوينات البوص، على خلفية الحريق الذى نشب فى عدد من الأحواش بمنطقة زنيقة اولاد على حمد.





وقامت الحملة، برئاسة حمادة صلاح جيلانى، رئيس الوحدة المحلية بأبو مناع غرب، ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها القرية، بإشراف اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مدينة دشنا، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية، أن الحملة جاءت بالتنسيق مع شباب القرية، حيث تم تجميل وتزيين مدخل الوحدة المحلية، ومحيط عدد من مشروعات حياة كريمة والمكتبة العامة للقرية.

وتابع جيلانى، أنه تم تقليم وتهذيب الاشجار ورفعها، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها، ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وتحميلها إلى المقالب العمومية، بالإضافة إلى إزالة كميات البوص، المشونة أعلى المنازل والتى تسببت فى الحرائق، لمنع وقوع مثل تلك الحوادث مرة أخرى.

وأكد رئيس القرية، أن الأجهزة التنفيذية، ترحب بجهود الشباب ودعم كافة الأفكار التنموية، وستقوم بإرسال أدوات النظافة ومعدات الوحدة لأى منطقة يتم فيها تدشين مبادرة تجميل أو نظافة، لجعل قريتهم قرية نموذجية يحتذى بها.