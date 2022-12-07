جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل صلوات تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة.



جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل صلوات تجنيز الأنبا داود أسقف المنصورة بكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بمدينة المنصورة. وذلك بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى وأحبار الكنيسة أعضاء المجمع المقدس، وكهنة وشعب المنصورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ‬البابا تواضروس يرأس صلاة جنازة الأنبا داود بالمنصورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.