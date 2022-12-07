الصحة: القومى للطفولة والأمومة يتابع واقعة تعدى مديرة حضانة على الأطفال

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن خط نجدة الطفل 16000 رصد الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وتلقى عدة بلاغات من أسر الأطفال، مؤكدًا إحالة البلاغات للنيابة العامة حفاظا على حقوق الأطفال وأسرهم.

ومن جانبها أشارت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، الى دعم المجلس الكامل للأطفال ضحايا سوء معاملة مديرة الحضانة الخاصة، مؤكدة أن هذه الواقعة جريمة مشينة وتعدى صارخ على حقوق الطفل، حيث تجردت خلالها مديرة الحضانة من كل مشاعر الإنسانية وانتهكت حقوق الأطفال المؤتمنة عليهم.

وأكدت "عثمان" أن المجلس القومى للطفولة والأمومة مستمر فى تقديم الدعم النفسى والإرشاد الأسرى للأطفال وأسرهم، وتأهيل الأطفال نفسيا نظرا لتعرضهم للعنف والانتهاك وذلك لإزالة الأثر النفسى لما حدث لهم، موجهة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة ولجنة حماية الطفل والجمعية الأهلية الشريكة بمحافظة الإسكندرية لسرعة تدخلهم فى الواقعة وتقديم الدعم اللازم للأطفال.

وأشار محمد نظمى، مدير عام خط نجدة الطفل، الى احالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل بمحافظة الإسكندرية وإحدى الجمعيات الشريكة، وتم إجراء بحث حالة للأطفال الذين تعرضوا للعنف، وأقر أهالى الأطفال بتعرضهم للضرب المبرح، حيث أفاد والد إحدى الضحايا، بتشدد مديرة الحضانة فى بعض الأمور الخاصة بمقابلة أولياء الأمور أو السماح لهم فى التواصل مع المدرسين أو العاملين بالحضانه أو حتى الاطلاع على الكاميرات، فضلاً عن منعهم الدخول لمقر الحضانة إلا بعد تحديد موعد مسبق بعد تقديم طلب عبر التطبيق الخاص بالحضانة على الانترنت و يتم مقابلة المديرة فقط.

وأضاف "نظمى"، انه بتقصى الأمر تبين ظهور سلوكيات غير معتادة على الأطفال مثل الصراخ الدائم والرفض التام للذهاب إلى الحضانة والفزع أثناء النوم، إلى أن ظهرت التسجيلات الخاصة لتكشف التعدى بالضرب على الأطفال مؤكدًا أن نيابة باب شرق الجزئية تباشر تحقيقاتها فى هذه الواقعة.

ويناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة المواطنين بالتواصل مع خط نجدة الطفل فى حال تعرض الأطفال لعنف أو انتهاك وذلك عبر آليات التواصل وهى الخط الساخن 16000 أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو من خلال خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومى للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.