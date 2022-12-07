عاجل- الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للكليات العسكرية

جدة - نرمين السيد - صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. وقال بسام راضى إن الرئيس السيسى شهد عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية بالأكاديمية والكليات العسكرية كل البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التى تحصل عليها وصولا لكشف الهيئة. وأضاف المتحدث، أن الرئيس تمنى للطلبة المتقدمين كل التوفيق والنجاح لنيل شرف الالتحاق بالمؤسسة العسكرية العريقة، واجتياز الاختبارات التى تجرى وفق احدث المعايير العلمية الدقيقة بكل حيادية وتجرد، التى تتمسك بها القوات المسلحة فى انتقاء أفضل العناصر من شباب مصر الواعد ليكونوا الدرع الحصين للوطن.

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