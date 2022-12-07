حياة كريمة.. القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ 237 ألف مواطن خلال شهر

جدة - نرمين السيد - يأتى إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 37 ألفا و914 تحليل معمل وأشعة، وعقد 52 ألفا و809 ندوات تثقيفية، لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 6 آلاف و707 حالات للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 12 ألفا و805 مواطنين بمحافظة أسوان، و11 ألفا و631 مواطنًا بأسيوط، و 35 ألفا و216 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و341 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و4 آلاف و700 مواطناً بالأقصر، و2174 مواطنًا بالبحر الأحمر، و15 ألفا و813 مواطناً بالبحيرة، 11 ألفا و612 مواطنًا بالجيزة، و11 ألفا و175 مواطنا بالدقهلية، و2109 مواطناً بالسويس، و14 ألفا و6 مواطنين بالشرقية، و14 ألفا و700 مواطن بالغربية، و5 آلاف و557 مواطناً بالفيوم.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ17 ألفا و45 مواطناً بالقاهرة، و9 آلاف و645 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و554 مواطنًا بالمنوفية، و10 آلاف و738 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و481 مواطناً بالوادى الجديد، و9 آلاف و435 مواطناً ببنى سويف، و1399 مواطنًا بجنوب سيناء، و7 آلاف و283 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و812 مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و37 مواطناً بقنا، و6 آلاف و253 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبى على 3 آلاف و544 مواطناً بمطروح.