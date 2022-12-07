حياة كريمة تواصل العمل فى المنيا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتتناغم محاور العمل فى مشروعات حياة كريمة مع رؤية مصر 2030، وتهدف لتغطية 60% من القرى بالصرف الصحى، وتشمل بناء 103 منشآت فى عام واحد لتقليل الكثافات. ويتم الإشراف الميدانى والمتابعة لتنفيذ المشروعات، وتذليل العقبات وتوفير الأراضى اللازمة، والالتزام بسرعة التنفيذ وفقا للخطة الزمنية. وتتكامل المشروعات مع التوجهات امتداد للنجاحات، كما يتم توصيل الغاز الذى يعتبر امتدادا لنجاحات اكتشافات الغاز فى شرق المتوسط.

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