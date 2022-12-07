مصر الأولى عالميا فى مؤشر التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجرافيك جديدا يرصد تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بروتولنس فى نوفمبر 2022. إذ أصبحت مصر الأولى عالميا فى المؤشر الفرعى "التشريعات الخاصة بالتجارة الإلكترونية فى 2022".





وعلى مستوى المؤشر العام تقدمت 4 مراكز لتصبح فى الترتيب 73 فى 2022 من بين 131 دولة عالميا بمجموع نقاط 47.76، مقارنة بالمركز 77 فى 2021 من بين 130 دولة عالميا بمجموع نقاط 47.56.

وعلى مستوى المحاور الرئيسة، تقدمت مصر 16 مركزا فى محور الحوكمة، لتصبح فى الترتيب الـ74 فى 2022، مقارنة بالترتيب 90 فى 2021.

وفيما يخص مستوى المؤشرات الفرعية تقدمت مصر 20 مركزا فى مؤشر إمكانية الوصول الموجود فى محور التكنولوجيا؛ لتصبح فى الترتيب 46 فى 2022، مقارنة بالترتيب 66 فى 2021، وأيضا تقدمت 18 مركزا فى مؤشر الثقة الموجود فى محور الثقة؛ لتصبح فى الترتيب الـ70 فى 2022، والترتيب الـ88 فى 2021.

وبشكل عام يقوم المؤشر بتقييم حالة استعداد الشبكات فى الدول من خلال 4 محاور رئيسة؛ التكنولوجيا والأشخاص والحوكمة والتأثير، كل منها يتضمن عددا من المؤشرات الفرعية.