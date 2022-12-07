انت الان تتابع خبر صدر لكم القرار الحاسم .. البدء في صرف أكثر من 245 جنيه لأصحاب المعاشات النهاردة .. دور في المكنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في الشهر الماضي والمقدرة بـ300 جنيه، لمن تخلف من أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف مستحقات شهر ديسمبر الجاري، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك عبر المنافذ المختلفة والمتواجدة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت وزارة التضامن، أنه تم التشديد على جميع منافذ الصرف على تسهيل وتذليل العقبات أمام أصحاب المعاشات للحصول على أموالهم الشهرية التي تفوق 22 مليار جنيه يتم صرفها لهم من قبل الخزانة العامة للدولة.، بالإضافة إلي اتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة أنه تم تزويد كافة المنافذ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي بالحدود القصوى من الأموال حتي يمكن المواطنين من الحصول على مستحقاتهم بكل سهولة ويسر.