انت الان تتابع خبر فرض إجراءات احترازية جديدة في الفصول .. التعليم تصدر قرار النهائي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، حقيقة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على فرض إجراءات احترازية جديدة في الفصول لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفيروس التنفسي المخلوي في الفترة القادمة في جميع مدارس جمهورية مصر العربيةوأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه أن ما يتم تداوله حول ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أنه لا نية مطلقاً فيما يتعلق بـ “فرض إجراءات احترازية جديدة في الفصول بسبب فيروس كورونا والتنفسي المخلوي” كما يشاع خلال الساعات الماضية.

وأكدت الوزارة أن هناك عملية تنسيق بشكل مستمر مع وزارة الصحة والسكان فيما يتعلق بهذا الشأن وأنه في حالة في حالة فرض إجراءات جديدة سوف يتم الإعلان عنها بشكل فوري.