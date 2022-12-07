انت الان تتابع خبر عاجل – الأرصاد تعلن عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة :هطول أمطار على هذه الأماكن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022، سوف تكون معتدلة خلال ساعات الصباح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما سوف تكون حارة على جنوب سيناء وحنوب الصعيد، فيما يكون طقس مائل البرودة على كافة أنحاء البلاد في الليلوأشارت هيئة الأرصاد أنه في ساعات الصباح الباكر سوف يكون شبورة مائية على الطريق الرئيسية المؤدية من وإلي القاهرة الكبري ووسط سيناء والسواحل الشمالية، هذا بالإضافة إلي نشاط للرياح على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022: