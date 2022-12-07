انت الان تتابع خبر بعد بكرة يا ست الناس .. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن هذه المناطق في الجيزة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الجيزة عن قطع المياه يوم الجمعة القادم الموافق 9 ديسمبر 2022 عن بولاق الدكرور القديمة ( المربع المحصور إبتداءًا من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولًا ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً

وأوضحت مياه شرب الجيزة، أنه سوف يتم قطع المياه لمدة 6 ساعات بداية من الساعة الحادية عشر مساء يوم الجمعة حتي الخامسة صباح يوم السبت القادم بسبب أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حى بولاق الدكرور ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتى تشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع “كمال شحاته مع فاروق حرب و6 أكتوبر- على خليل مع همفرس”.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.