شكري:نعمل على توثيق التعاون مع مصر والأردن والعراق بما يؤدي إلى استقرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:35 صباحاً - أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر والأردن والعراق يعملون على توثيق التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل استقرار الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتكثيف العمل العربي المشترك .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بين شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي و نائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، عقب المباحثات الثلاثية في إطار الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة والذي عقد بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان اليوم الأربعاء.

وقال شكري إن التضامن والعمل بين الدول الثلاث يحقق المصلحة والأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن هذا التكامل والتعاون يهدف إلى العمل العربي المشترك ويحقق .

ووجه الشكر للأردن على الاستضافة والترحيب بدوره، قال الصفدي، نعمل من أجل التأكيد على الوقوف مصر والأردن مع العراق من أجل امنه استقرلره معربا عن التطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف أننا مستمرون لمزيد من التعاون والتنسيق مع بعضنا البعض لنكون نموذج للعمل العربي المشترك مؤكدا أن اجتماع اليوم أكد على الرغبة على استمرار العمل والتعاون .

من جانبه ، قال وزير خارجية العراق ، إن آلية التعاون الثلاثي بين مصر و الأردن والعراق، تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، الربط الكهربائي والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢١ في العاصمة العراقية بغداد، في حين عُقدت القمة الثانية في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠ ، في عمّان، وعُقدت القمة الأولى في ٢٤ مارس ٢٠١٩.

وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها ٢ نوفمبر الماضي ، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.