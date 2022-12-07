وزير الخارجية الأردنى: أمن مصر المائى جزء من الأمن القومى العربى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:35 صباحاً - توجه سامح شكرى وزير الخارجية، بالشكر لكلا من العراق والأردن على مواقفهما الثابتة تجاه قضايا الامن المائي المصري، قائلا: "أتوجه بالشكر العميق للعراق والأردن على ما نلقاه من دعم وتأييد قوى للأمن المائى المصري..هذه المواقف ثابتة ونعتز بها ومؤكدة للتضامن وللإدراك الكامل لما تشكله هذه القضية من أهمية للشعب المصرى.. أتوجه بالشكر لهما على هذه المواقف القوية النبيلة التي نعتز بها".

رد وزير الخارجية الأردني خلال المؤتمر الصحفى الثلاثي الذى جمعهما بنظيرهما العراقي، إن الأمن المائي المصري جزء من الأمن القومى العربي ، ونحن دائما معكم بتوجيهات واضحة من قيادتنا في هذا الشأن ، كل الدعم والدعم المطلق في هذا المجال".