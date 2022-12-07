الأوقاف: افتتاح 9600 مسجد في عهد الرئيس السيسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 11:35 صباحاً - كشفت وزارة الأوقاف، في تقرير حديث لها، تحقيق أرقامًا قياسية متعددة في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف والتي تبلغ خلال هذا العام 1200 مسجد.

وأشارت الأوقاف، إلى أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها في الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 9/ 12/ 2022م، بلغ (3116) مسجدًا، منها 2712 مسجدًا جديدًا، و404 مساجد صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي 9600 مسجد؛ بتكلفة تزيد على عشرة مليارات ومائتي مليون جنيه.