بحضور رئيس الوزراء.. بروتوكول تعاون لتطوير خدمات رقمية للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - وحضر التوقيع على البروتوكول، كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ووقع على بروتوكول التعاون، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الدولة للهجرة للتطوير المؤسسى.

وعلى هامش التوقيع، قال الدكتور عمرو طلعت، إن بروتوكول التعاون يأتى فى ضوء الدور الذى تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين المصريين فى الداخل والخارج.

وأضاف أنه جرى الاتفاق مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج على صياغة آليات تكنولوجية متقدمة لتيسير عملية التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة لهم.

وتابع أن بروتوكول التعاون يستهدف إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج فى جميع مجالات التنمية، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التى تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير أن البروتوكول يتضمن 3 محاور، يختص المحور الأول بإنشاء الأنظمة والتطبيقات والتى تشمل تطوير تطبيق للهاتف المحمول و"التابلت" يتميز بخصائص الذكاء الاصطناعى، حيث سيقوم بجمع وتحليل البيانات عن المصريين بالخارج وتحديد محاور اهتماماتهم بغرض التطوير الذاتى المستمر للخدمات الرقمية المقدمة.

وذكر أنه وفقا للمحور الأول للبروتوكول، سيتم تقديم خدمات بوابة مصر الرقمية للمصريين العاملين بالخارج، كما سيتم ربط جميع الامتيازات والخدمات المقدمة من مختلف الجهات الحكومية من خلال التطبيق، فيما سيوفر التطبيق محتوى معلوماتيا ثريا وخدمات تفاعلية تهم المصريين بالخارج، لافتا إلى أنه سيتم الترويج للتطبيق من خلال إحدى شركات التسويق المتخصصة.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه سيجرى إنشاء وتطوير قاعدة بيانات للعلماء المتفوقين بالخارج بالتعاون بين وزارات: الاتصالات، والدولة للهجرة، والتعليم العالى.

وأشار إلى أن المحور الثانى للبروتوكول يتعلق بالبنية التكنولوجية والاتصالات وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للأنظمة المطورة محل البروتوكول، أما المحور الثالث فيختص بالتدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة الأنظمة المطورة محل البروتوكول.

ومن جهتها قالت السفيرة سها جندى، إن توقيع بروتوكول التعاون يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية البالغ على تحسين جودة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمصريين المقيمين بالخارج وتعزيز أواصر الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم الأم، حيث تم تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية إلى إنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمى لمختلف جهات الدولة.