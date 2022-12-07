جدة - نرمين السيد - صدر بيان مشترك "أردنى – مصرى – عراقى"، فى إطار الحرص على توثيق علاقات الشراكة التى تجمع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية العراق ضمن آلية التعاون الثلاثى بينهما، وانطلاقاً من الرغبة الصادقة لدى الدول الشقيقة الثلاث فى تعزيز سبل التعاون وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية وغيرها، وبهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية الاقليمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعياً لتحقيق التكامل الاستراتيجى فيما بينهما.





واستضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين فى المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، نظيريه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى جمهورية العراق فؤاد حسين، ووزير الخارجية فى جمهورية مصر العربية سامح شكرى، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجى فى إطار آلية التعاون الثلاثى بين الأردن ومصر والعراق. واستعرض وزراء خارجية البلدان الشقيقة الثلاث مجالات التعاون المختلفة وأكدوا ضرورة العمل على تفعيلها وانجاز ما تم الاتفاق عليه سابقاً. وأكد الصفدى و شكرى وقوف مصر والأردن الكامل إلى جانب العراق الشقيق ودعم أمنه واستقراره وسيادته ركيزة لأمن واستقرار المنطقة، وقدما التهانى للعراق الشقيق بنجاح العملية السياسية. وبحث الوزراء عديد قضايا عربية، وفى مقدمها القضية الفلسطينية، وأكدوا استمرار العمل والتنسيق والتشاور فى جهودهم حل الأزمات الإقليمية وخدمة القضايا والمصالح العربية وبما يحقق أمن واستقرار المنطقة. واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيراً للقمة الرابعة التى تستضيفها مصر فى إطار آلية التعاون الثلاثى العام القادم. كما اتفق الوزراء على ادامة التواصل المؤسسى لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخماً أكبر، خصوصاً فى ضوء التحديات الاقتصادية التى جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحاً خدمةً للمصالح المشتركة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان مشترك «أردنى – مصرى – عراقى» حول آلية التعاون الثلاثى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.