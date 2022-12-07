التعليم: تنظيم 1040 نشاطا فى 890 مدرسة بالتعاون مع «الثقافة»

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صحفى، اليوم الأربعاء، بلغ عدد الأنشطة التى نفذت خلال تلك الفترة 1040 نشاطا فى 890 مدرسة على مستوى الجمهورية واستفاد منها أكثر من 47 ألف طالب فى المراحل العمرية المختلفة.

وقال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن يوم الأنشطة الذى تم تطبيقه بداية من العام الدراسى الحالى يهدف إلى تنويع المهارات لدى الطلاب واكتشاف المواهب فى مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصرى وهى من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030، مشيرا إلى أهمية اكتشاف الموهوبين والفائقين فى المدارس، حيث إنهم من يستطيعون صنع الفارق فى المستقبل، حتى نصل إلى التعليم المنتج للإبداع.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يمثل خطوة مهمة فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى، حيث تساهم الأنشطة والفعاليات التى تنظمها الوزارة على يد المتخصصين فى كافة مجالات الإبداع، فى اكتشاف وصقل مهارات الموهوبين فى مجالات الفنون والآداب فى مرحلة النشء والشباب، بما يساعد على خلق جيل واع ومستنير، وأكدت وزيرة الثقافة على تكثيف العمل خلال المرحلة المقبلة واستمرار التعاون للوصول بالمنتج الثقافى لأكبر عدد من المدارس فى كل محافظات مصر.

وأوضح الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن الفعاليات التى قدمها نخبة من المتخصصين من الهيئة داخل مدارس 24 محافظة وبعدد من قصور الثقافة شملت عروضا فنية ومسرح العرائس، وورش مهارات واكتشاف مواهب فى الفنون والآداب والابتكارات العلمية، إلى جانب ورش الحكى والقراءة ومسابقات المعلومات، وعروض سينمائية خاصة بالطفل، وندوات توعوية، وورش الفنون التشكيلية ومعارض فنية للمشاركين فيها.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، أنه فى إطار دعم الدكتور رضا حجازى للأنشطة وممارستها؛ نعمل على تمكين الطلاب من التعبير عن ذاتهم والارتقاءبسلوكياتهم وتنمية قدراتهم ومواهبهم، ولزيادة الوعى واكتساب أبنائنا مهارات التفاعل مع البيئة والتواصل مع المحيطين به والمساهمة فى بناء شخصيتهم ثقافيا وفنيا واجتماعيا.

وبلغ إجمالى الأنشطة والفعاليات فى إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى 224 نشاطا تم تنفيذها فى 172 مدرسة من مدارس القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف، بإجمالى 10036مستفيدا من الطلاب.

كما بلغ إجمال الأنشطة والفاعليات بمدارس الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء وشمال سيناء 166 نشاطا فى 150 مدرسة بإجمالى 6059 مستفيدا.

أما إقليم جنوب الصعيد الثقافى فبلغ إجمالى الأنشطة والفعاليات والذى يضم محافظات أسوان والبحر الأحمر وقنا والأقصر فشهد تنفيذ 94 نشاطا فى 82 مدرسة بإجمالى 3179 مستفيد.

وبلغ إجمالى الأنشطة والفعاليات بمدارس دمياط وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية 201 نشاط، فى 178 مدرسة بإجمالى 8685 مستفيد.

وفى إقليم غرب ووسط الدلتا بلغ إجمالى الأنشطة والفعاليات بمدارس الغربية والبحيرة ومطروح والإسكندرية والمنوفية، 293 نشاطا فى 249 مدرسة بإجمالى 14403 مستفيد.

وفى أقليم شمال الصعيد والذى يضم أسيوط والمنيا والوادى الجديد وسوهاج بلغ إجمالى الأنشطة61 قدمت ل4719 طالب فى 59 مدرسة.