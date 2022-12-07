صورة بالملح.. هدية رسام المشاهير لحارس مرمى المغرب بونو



جدة - نرمين السيد - وتألق حارس المرمى ياسين بونو فى صد ركلات الترجيح الإسبانية، وتكريما له رسم صانع بيتزا النجوم الشيف خالد عبدالفتاح صورة له مصنوعة من الملح معلقا عليها بقوله: "والله وعملوها الرجاله".

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