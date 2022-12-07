محافظ المنيا: تكليفات من القيادة السياسية للعمل على تنمية القطاع الزراعى

جدة - نرمين السيد - ترأس أسامة القاضى محافظ المنيا، اجتماع اللجنة العليا لزراعة محصول القمح، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بموسم زراعة القمح، ضمن خطة المحافظة؛ لبحث إمكانيات زيادة المساحات المنزرعة من الأقماح وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة، والعمل على تذليل العقبات وتحسين الطاقة الإنتاجية تزامنا مع بدء موسم زراعة القمح.





وقال المحافظ، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية للعمل على تنمية وتطوير القطاع الزراعى، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

ناقش المحافظ، عدداً من المهام والتى تهدف إلى تحقيق المستهدف من محصول القمح، منها (موقف خدمة وزراعة القمح – موقف توزيع التقاوى – موقف الخدمة المقدمة للمزارعين والحقول الارشادية – موقف توزيع الأسمدة – حالات زراعة القمح القائمة – الانتهاء من مشكلة توفير التقاوى).

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة حققت المستهدف من الكميات المطلوبة فى الموسم السابق حيث تم توريد 500 ألف طن من الأقماح، فى حين كان المستهدف المطلوب 450 ألف طن، وذلك بنسبة 112%، مشيداً بالتنسيق بين جميع الجهات القائمة على الأعمال.

وخلال الاجتماع، ناشد المحافظ، المواطنين بسرعة التوجه للبنك الزراعى لاستخراج كارت الفلاح الخاص بصرف الحصة المقررة من الأسمدة للمساحة المنزرعة الخاصة بهم، وذلك بهدف التسهيل على المزارعين، والحصول على الدعم المقدم من الدولة، موجهاً بعقد اجتماع تنسيقى بين مسؤولى البنك الزراعى المصرى ومسؤولى مديرية الزراعة، للوقوف على كافة العقبات والتيسير على المزارعين.

وجه "القاضى" بتكثيف تنفيذ الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم، ولتحقيق المستهدفة من الكميات المطلوبة للتوريد.

من جانبه، أكد الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن إجمالى المساحة المنزرعة حتى الآن تبلغ 154 ألف فدان، ومن المتوقع زيادة المساحة المنزرعة إلى 260 ألف فدان، مضيفاً إلى أنه تم حل مشكلة التقاوى بصفة نهائية، لافتا إلى أن إجمالى الحقول الإرشادية بلغ 424 حقلا.