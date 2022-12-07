«القوى العاملة» بالدقهلية تقدم برامج للتدريب المهنى بقرية برق العز (صور)

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية القوى العاملة بمحافظة الدقهلية برامج التدريب المهنى بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التركيبات، والموجودة بقرية برق العز، وذلك بعد انتقالها من قرى مدينة شربين بعد أن أنهت 11 دورة تدريبية فى مجال الخياطة والتفصيل وقامت بتدريب عدد 134 فتاة من فتيات قرى مدينة شربين بالإضافة إلى 4 دورات فى مجال السباكة والكهرباء بإجمالى 26 متدرب.





وأوضح ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية فى تقريره الذى تلقته الوزارة، انه افتتح اولى الدورات التدريبية بوحدة التدريب المتنقلة فى قرية برق العز بالمنصورة، بحضور النائبة نسرين عمر عضو مجلس النواب عن القرية، وتم استقبال الشباب وحثهم على بذل أقصى الجهد لإنجاح العملية التدريبية والخروج بنتائج مرضية فى نهاية التدريب يساعدهم على الإنخراط فى سوق العمل بما يتطلبه من مهارات فى هذه المجالات التدريبية. وأضاف مدير المديرية فى تقريره، ان الدورات التدريبية تتم فى إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنفذها وزارة القوى العاملة لتدريب، وتأهيل الشباب من أبناء القرى الاكثر احتياجا على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة.

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