7 فئات مسموح لها الإضافة على بطاقات التموين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 7 فئات مسموح لهم بالإضافة على بطاقات التموين، للحصول على الدعمين السلعى والنقدى.



جدة - نرمين السيد - حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 7 فئات مسموح لهم بالإضافة على بطاقات التموين، للحصول على الدعمين السلعى والنقدى. ويرصد "دوت الخليج"، فى الإنفوجراف، الفئات المسموح لها بالإضافة على بطاقات التموين.

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