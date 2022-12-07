بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة مدبولى فى العاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - بدأ اجتماع الحكومة الأسبوعى، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة.





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