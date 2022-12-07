سامح شكرى: نعمل على توثيق التعاون مع الأردن والعراق لاستقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك بين شكرى ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين، عقب المباحثات الثلاثية فى إطار الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين البلدان الشقيقة والذى عقد بمقر وزارة الخارجية الأردنية بعمان اليوم الأربعاء.

وقال شكرى إن التضامن والعمل بين الدول الثلاث يحقق المصلحة والأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن هذا التكامل والتعاون يهدف إلى العمل العربى المشترك ويحقق.

ووجه الشكر للأردن على الاستضافة والترحيب بدوره، قال الصفدى، نعمل من أجل التأكيد على الوقوف مصر والأردن مع العراق من أجل امنه استقرلره معربا عن التطلع إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية الجديدة.

وأضاف أننا مستمرون لمزيد من التعاون والتنسيق مع بعضنا البعض لنكون نموذج للعمل العربى المشترك مؤكدا أن اجتماع اليوم أكد على الرغبة على استمرار العمل والتعاون.

وقال وزير خارجية العراق، إن آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة فى قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البرى، الربط الكهربائى والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ 27 يونيو 2021 فى العاصمة العراقية بغداد، فى حين عقدت القمة الثانية فى 25 أغسطس 2020، فى عمان، وعقدت القمة الأولى فى 24 مارس 2019.

وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات فى إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضى، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة فى الجزائر.

وأكد وزير الخارجية سامح شكرى أن آلية العمل الثلاثى الهدف منها فى المقام الأول تعزيز الروابط القائمة بين الدول الثلاثة اعتمادا على التكامل الذى يقوم فيما بينهم والفرص المتاحة اقتصاديا والمجال للتنسيق وتبادل الرؤى اتصالا بالقضايا الإقليمية ولتحقيق الاستقرار والعمل المشترك لتحقيق المصالح فيما بين مصر والعراق والأردن.

وقال إنه بفضل توجيهات قادةة الدول نعمل على توثيق العلاقة وعلى استكشاف مواضع التعاون التى تصب فى مصلحة شعوب الدول الثلاثة، مؤكدا الاستمرار فى العمل على التنسيق الوثيق ودعم العراق.

ووجه وزير الخارجية سامح شكرى، التهنئة للعراق لما تم التوصل إليه فى العملية السياسية، مشددا على العمل من أجل استقرار والحفاظ على سيادة ووحدة الأراضى العراقية واستمرار العراق كمكون رئيسى فى إطار العمل العربى المشترك وتدعيم الاستقرار فى المنطقة.

وأشار شكرى إلى أنه تم بحث مجالات التعاون التى سبق وتم تناولها بين الدول الثلاث والاجراءات التى قد تتخذ لوضعها موضع التنفيذ تم مناقشتها اليوم وسيستمر التواصل وسيتم عقد الاجتماع القادم فى العراق بحضور الوزراء المعنيين فى المجالات الخاصة بالمشروعات المقرر إقامتها بين الدول.

ولفت إلى أن الدول الثلاثة تواجهة خلال المرحلة القادمة العديد من التحديات مرتبطة بالمناج الجيوستراتيجى القائم والضغوط الاقتصادية المترتبة على الأزمة الأوكرانية والأمن الغذائى وأمن الطاقة وما يفرضه من تحدى مما يعزز من الحاجة إلى مزيد من التعاون فى بين الدول الثلاث لمواجهة هذه التحديات.