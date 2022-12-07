مهاب مميش: قناة السويس أهم ممر مائى فى حركة التجارة العالمية

جدة - نرمين السيد - قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ ومحور قناة السويس، إن قناة السويس مهمة فى حركة التجارة العالمية، وتعد أهم ممر مائى لربط الشرق بأوروبا، وتناول تاريخ إنشائها وأهم الأزمات والصراعات الدولية التى مرت بها.





جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية تحت عنوان "السياسة المصرية والاقتصاد الأزرق"، بالتعاون مع الصالون البحرى المصرى.

وتحدث عن المشروعات التنموية الحديثة التى تحققت خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتمثلت فى ازدواج القناة وكذلك مشروعات تنمية المنطقة الاقتصادية المتاخمة لها فضلا عن مشروعات تحديث وتطوير الموانئ البحرية المصرية ورفع كفاءة قطاع النقل البحرى.

من ناحيته، أعرب الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته بالمشاركة فى هذه الندوة العلمية التى تلقى الضوء على أهم المشروعات التنموية فى مجال النقل البحرى والاقتصاد الأزرق من خلال الاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها، وهى المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، وذلك بهدف توجيه النمو الاقتصادى وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجى.

بدوره، نوه الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بأهمية موضوع الندوة فى فتح آفاق معرفية جديدة أمام طلاب الكلية وباحثيها فيما يتصل بحقل الاقتصاد الأزرق الذى يتعلق بالإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات فى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء.

وأشار الدكتور محمد على إبراهيم، مستشار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى، إلى ظهور وتطور مفهوم الاقتصاد الأزرق ودور قطاع النقل البحرى فى التنمية الاقتصادية والاقتصاد العالمى.

واستعرض العديد من المشروعات التنموية التى تمت على أرض مصر والدول العربية خاصة الخليج العربى وجنوب شرق آسيا فى مجال النقل البحرى.

وشهدت الندوة حضور السفير مزيد الهوشيان قنصل عام المملكة العربية السعودية، ونيافة الأنبا إبرام أميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والدكتور ممدوح منصور رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية، وأعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من قادة القوات البحرية السابقين، ومفكرى الصالون البحرى المصرى، وممثلى المجتمع المدنى السكندرى، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.