الرى: حماية قلعة قايتباى بالإسكندرية بحاجز أمواج طوله 670 مترا

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهند أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية.





وإستعرض الدكتور سويلم عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى والذى يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية بالمحافظة، ويتضمن المشروع إنشاء حاجز أمواج حول القلعة بطول 670 متر والذى يتضمن تنفيذ الحاجز الرئيسى والرصيف البحرى ومشاية فى مدخل الحاجز بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 83%، ومن المتوقع نهو جميع الأعمال بالمشروع فى منتصف عام 2023.



كما استعرض سيادته عملية تدعيم وحماية كورنيش الإسكندرية تجاه المنشية ومحطة الرمل، والذى يهدف لحماية سور وطريق الكورنيش بالمنطقة من هجمات البحر أثناء موسم النوات، وذلك من خلال إنشاء حائط بحرى بطول 835 مترا تجاه الكورنيش بداية من أعمال الحماية القديمة المكتملة، ويتكون قطاع الحماية من كتل خرسانية زنة 5 أطنان وأحجار بتدرجات مختلفة وبتكلفة 76 مليون جنيه، وقد تم نهو الأعمال والإستلام النهائى للمشروع.



كما استعرض الدكتور سويلم عملية حماية وتدعيم الحائط البحرى الأثرى للأحواض السمكية بالمنتزة والذى يهدف لحماية الحائط البحرى الأثرى وكوبرى المنتزة حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتى تسببت فى حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحرى وأساسات الكوبرى الأثرى، ويتضمن المشروع إنشاء حائط بحرى بطول 280 متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثرى وتدعيم أساسات الكوبرى وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الأثرى وحماية الحائط البحرى الأثرى وكوبرى المنتزة من الداخل وتدعيم منطقة دوران الفنار بتكلفة 76 مليون جنيه، وقد تم الإنتهاء من جميع الأعمال وجارى عمل ختاميات المشروع.



وصرح الدكتور سويلم بأن المشروعات المنفذه بمدينة الإسكندرية تعد جزءا من مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، ,تم تنفيذ أعمال لحماية 210 كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل فى 45 كيلومتر أخرى.

وأضاف أن دلتا نهر النيل تعد من أكثر المناطق حول العالم والتى تتأثر سلبا بالتغيرات المناخية لذلك تقع حمايتها فى بؤره اهتمامنا، إذ نفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات فى مجال حماية الشواطئ وخاصة فى دلتا نهر النيل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل نموذجا ناجحا للعمل الحقيقى على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية.