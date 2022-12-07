براتب 196 ألف جنيه.. 250 فرصة عمل لأطباء وممرضين فى الكويت

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، طلب من مستشفيات الضمان الصحى التى تعمل فى نشاط الرعاية الصحية فى دولة الكويت تطلب فيه 50 طبيبا و200 ممرض من الجنسين للعمل لديها، وتحت كفالتها وفقاً لتشريعات العمل الكويتية، برواتب تبدأ من 1800 وتصل إلى 2450 دينارًا كويتيًا للأطباء، و400 دينار للممرضين، مع توفير بدل سكن وانتقال للعاملين.





وأوضحت "الوزارة" أنه سيتم البدء فى تلقى الطلبات من يوم الأحد المقبل الموافق 11 ديسمبر الجارى، ولمدة أسبوعين، وقالت إن الطلب تضمن توفير 50 فرصة عمل للأطباء المصريين فى التخصصات الآتية: تخدير استشارى وأخصائى ومسجل، وجراحة عامة استشارى ومسجل وباطنة استشارى وأخصائى ومسجل وأمراض النساء والتوليد أخصائى ومسجل، وطب الأطفال استشارى ومسجل، وأشعة استشارى وأخصائى ومسجل، وأخصائى تخدير، ومختبر، فضلاً عن 200 ممرض من الجنسين مع توفير بدلات للسكن والانتقال للعاملين، وتذكرة سفر للوصول بالنسبة للممرضين، وتوفير تأمين صحى شامل مصاريف الإقامة.

كما حددت الوزارة الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة ممرض بأن يكون المرشح للعمل حاصل على بكالريوس تمريض، وعدد سنوات الخبرة لا تقل عن 3 سنوات، ويخضع لفترة اختبار 3 شهور مع إجادة اللغة الإنجليزية وعلى أن تكون مدة العقد سنتين.

وأشارت الوزارة فى البيان إلى أنه على الراغبين فى التقدم لتلك الوظائف، التسجيل على منظومة التشغيل الخارجى بموقع وزارة القوى العاملة الرسمى من خلال الرابط التالى من هنا ابتداء من الأحد المقبل أو من خلال التقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج بمبنى وزارة القوى العاملة وعنوانه: 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر بمحافظة القاهرة، على أن تشمل الأوراق المطلوبة للمتقدمين: سيرة ذاتية، وصورة من شهادة الخبرة، وصورة جواز السفر الملون إن وجد.