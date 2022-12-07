بدء القمة المصرية الأردنية العراقية على مستوى وزراء الخارجية بعمان

جدة - نرمين السيد - وتجرى المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكرى ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

تأتى هذه المباحثات فى إطار الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين البلدان الشقيقة.

وكان وزير الخارجية قد وصل منذ قليل إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية، وكان فى استقباله الوزير أيمن الصفدى.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الانتهاء من تلك المباحثات.

وتهدف آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق، إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة فى قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البرى، والربط الكهربائى والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ 27 يونيو 2021 فى العاصمة العراقية بغداد، فى حين عُقدت القمة الثانية فى 25 أغسطس 2020، فى عمّان، وعُقدت القمة الأولى فى 24 مارس 2019.

وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات فى إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضى على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة فى الجزائر.