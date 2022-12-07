«الشباب» تنفذ أنشطة تطوعية بالتعاون مع «التحالف الوطنى» فى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - تواصل وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب،الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، فعاليات الأنشطة التطوعية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بتنفيذ عدة أنشطة تطوعية بمركز شباب الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة 100 شاب وفتاة من أعضاء فرق الجوالة والجوالات وأعضاء نادى التطوع بالمركز، وخلال الفعاليات تمت زراعة 250 شجرة.





تأتى هذه المبادرة تزامنا مع اليوم العالمى للتطوع وتهدف الى رفع الوعى البيئى ودعم مبادرة التحول للأخضر.

وأكدت نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، أهمية المشاركة بالاحتفال بيوم التطوع العالمى، ودور التعاون المثمر بين وزارتى الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، ومبادرة مصر الخير والتحالف الوطنى، وتوجهت بالشكر للقائمين على هذه المبادرة وغيرها من المبادرات التى تساهم فى نشر الوعى البيئى والارتقاء بالبيئة لدعم التحول للأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.

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