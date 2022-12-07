اليوم.. اجتماع ”مصري- أردني- عراقي” على مستوى وزراء الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - يشارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث.

وصرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اجتماع الآلية الثلاثية في عمان من المقرر أن يناقش الموقف من تنفيذ مشروعات التعاون الثلاثي المطروحة بين الدول الثلاث في العديد من المجالات، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من قادة مصر والأردن والعراق في اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة، وما تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق المستمر بين مصر والأردن والعراق، فضلاً عن الإسهام في العمل على حلحلة الأزمات التي تمر بها المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن.