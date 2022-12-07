بدء القمة المصرية الأردنية العراقية على مستوى وزراء الخارجية بعمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - بدأت مباحثات القمة المصرية الأردنية العراقية على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية الأردنية بالعاصمة عمان.

وتجري المباحثات بين وزير الخارجية سامح شكرى ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

تأتي هذه المباحثات في إطار الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثي بين البلدان الشقيقة.

وكان وزير الخارجية قد وصل منذ قليل إلى مقر وزارة الخارجية الأردنية، وكان في استقباله الوزير أيمن الصفدي.

ومن المقرر أن يعقد الوزراء الثلاثة مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب الانتهاء من تلك المباحثات.

وتهدف آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة في قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البري، والربط الكهربائي والطاقة.

وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة بتاريخ 27 يونيو 2021 في العاصمة العراقية بغداد، في حين عُقدت القمة الثانية في 25 أغسطس 2020، في عمّان، وعُقدت القمة الأولى في 24 مارس 2019 .

وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر الماضي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.