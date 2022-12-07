البيئة: 7 مليارات جنيه لإنشاء محطات معالجة للصرف الصناعى لشركات البترول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 7 ديسمبر 2022 09:29 صباحاً - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه خلال عام 2022 قامت وزارة البيئة فى مجال التفتيش البيئى على المنشآت الصناعية بالتفتيش على 500 منشأة هذا العام، مؤكدة أنه لا نقوم بغلق المصانع مباشرة، وإنما يتم إعطاؤها مهلة لتوفيق الأوضاع بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.

وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات صحفية، أنه تم تقليص مدة مراجعة الدراسة البيئية إلى 15 يوما، أما بالنسبة لمحطات المحمول فهناك مهلة حوالى 10 أيام تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدة أن الوزارة أوقفت الصرف الصناعى للمنشآت التى تصرف على خليج السويس، وتم عمل برنامج مع وزارة البترول بقيمة 7 مليارات جنيه لتوفيق الأوضاع لإنشاء محطات لمعالجة الصرف الناتج عن هذه المنشآت، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 9 منشآت، وجار الانتهاء من عدد 3 منشآت أخرى بنهاية العام، ليصل العدد إلى 12 منشأة.