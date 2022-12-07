وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع فرنسا فى مشروعات صحية تنموية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، سفير فرنسا لدى مصر مارك باريتى، والمدير التنفيذى للوكالة الفرنسية للتنمية بمصر السيدة "كليمانس فيدال دى لابلاش" والوفد المرافق، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك فى القطاع الصحى





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية، والتى بدأت فى عام 2017.



وأضاف عبدالغفار، أن الوزير ناقش مع الجانب الفرنسى فرص التعاون لدعم مشروعات خدمات الرعاية الصحية الأولية بمصر، بالإضافة إلى مناقشة التعاون فى مشروعات دعم المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات الطبية خاصة وحدات العناية المركزة، وكذلك التعاون فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزير أكد أهمية تحقيق الاستفادة من التعاون بين وزارة الصحة والوكالة الفرنسية للتنمية من خلال التوجيه الأمثل للموارد والإمكانيات التى يتم إتاحتها نحو الأهداف المرجو تحقيقها من المشروعات التى يتم تنفيذها.



ولفت عبدالغفار إلى أن الجانبين ناقشا التحديات والمعوقات التى قد تواجه العمل بتنفيذ المشروعات التى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، فى إطار حرص الجانب الفرنسى على دعم مصر فى مشروعات التنمية المستدامة خاصة فى مجال الرعاية الصحية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعى مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤون مشروعات مبادرات الصحة العامة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، والدكتورة سوزان الزناتى مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم رأفت مدير الإدارة العامة للمنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد المشرف على المنح والقروض بالوزارة.