وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ الفيوم معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - التقى هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بمقر الوزارة، وشهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022 / 2023 فى مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ومنظومة النظافة.





يأتى ذلك فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها وزير التنمية المحلية مع السادة المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التى تهم المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض محافظة الفيوم لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها فى 63 قرية بمركزى أطسا ويوسف الصديق حيث سيتم تنفيذ حوالى 1318 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

ووجه وزير التنمية المحلية بدفع معدلات الإنجاز فى مشروعات البنية التحتية وخاصة مشروعات الصرف الصحى والطرق، مشيداً بالقطاعات التى شرفت على النهو وتتضمن (مجمعات الخدمات الحكومية، المجمعات الزراعية، الشباب والرياضة، منشآت الصحة) وكذا القطاعات التى تم نهوها وتتضمن (مشروعات التعليم، نقاط الشرطة، شبكات مياه الشرب).

كما تابع اللواء هشام آمنة مع الدكتور أحمد الأنصارى معدلات تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية حيث تم إسناد المشروعات من خلال المحافظة إلى هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ عدد 27 مشروع (9 نقطة إطفاء، 8 مواقف، 10 أسواق) حيث تم بالفعل نهو عدد من تلك المشروعات، كما تابع الوزير أيضًا جهود الانتهاء من تدريب الكوادر وحدات المحلية القروية المنتقلة للمجمعات الخدمية الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة.

ووجه وزير التنمية المحلية بإزالة أى عقبات تواجه عمليات تنفيذ جميع المشروعات المستهدفة وتوصيل المرافق للمبانى والمجمعات الحكومية التى تم الانتهاء منها تمهيداً لافتتاحها ودخولها الخدمة أمام مواطنى مركزى اطسا ويوسف الصديق.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصارى جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لشكاوى المواطنين فى جميع المراكز والمدن بالمحافظة والقرى التابعة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة، بالإضافة الى متابعة عدد من المفات المهمة بالمحافظة وعلى رأسها التصدى بكل حسم لأى تعديات على أراضى وأملاك الدولة فى إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضى الدولة، وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة خاصة فى القرى والمناطق المزدحمة والأكثر احتياجاً.