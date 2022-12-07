«الإنتاج الحربى» تنظم ندوة توعوية للعاملين حول الصحة النفسية (صور)

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وقال المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر إن عقد هذه الندوات يستهدف توعية العاملين بكيفية تحقيق الاستقرار النفسى الذى يكون فيه الفرد متوافقا مع ذاته ومتكيفا مع إمكاناته وإدراكه لمواطن القوة والضعف لديه بما ينعكس بالإيجاب على إنتاجيته ومساهمته الفعالة فى مجتمعه وبيئته، مشيرا إلى أن الوزير محمد صلاح مؤمن أن عمال الإنتاج الحربى هم رأس ماله الحقيقى ويعدوا من بناة الجمهورية الجديدة التى تمثل انطلاقة نحو تحويل التحديات إلى فرص تنموية واعدة لذا يتم تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف مجالات المعرفة (ثقافية – اجتماعية – صحية – دينية) تنفيذا لتوجيهات الوزير بتنمية قدراتهم فكريا وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعى الثقافى لهم.
وأوضحت أمل عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص أنه حضر الندوة عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وأضافت أنه حاضر بالندوة الأخصائية النفسية هبة محمد حسن دهب والتى تحدثت عن كيفية مواجهة ضغوط الحياة والتكيف معها والتوعية بكيفية التعامل بشكل سليم مع الأبناء وكذا طرق التفاعل الاجتماعى الإيجابى.
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