متابعة رئيس الوزراء لآليات توفير الأعلاف لقطاع الدواجن تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان "رئيس الوزراء يتابع آليات توفير الأعلاف" ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعا، أمس لمتابعة آليات توفير الأعلاف اللازمة لقطاع صناعة الدواجن.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار، فى مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء مع الشركات الموردة للفول الصويا والذرة، والمصنعة للأعلاف، يأتى لاستعراض الشكاوى الواردة من العديد من أصحاب مزارع الدواجن والخاصة بوجود ارتفاع شديد فى أسعار بيع تلك المنتجات الضرورية لقطاع صناعة الدواجن، مؤكدا أن ما نمر به من ظروف عالمية حالية، لا يحتمل وجود زيادات مبالغ فيها فى أسعار السلع الضرورية لعدد من القطاعات الحيوية، والتى من بينها قطاع صناعة الدواجن الذى يمس حياة المواطنين اليومية.

ونقلت الصحيفة عن مدبولى قوله «الدولة لن تقبل استمرار هذه الأوضاع... فهذه زيادات مبالغ فيها فى ظل هذه الظروف، وإذا لم تتوقف هذه الزيادات، فالدولة ستتدخل بآلياتها"، مضيفا أنه لن نسمح بعدم استقرار قطاع صناعة الدواجن، فهذه الصناعة مهمة جدا.

وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة بمختلف أجهزتها على دعم مختلف الصناعات، وتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لنموها، منوها إلى أهمية سرعة التوافق على أسعار مناسبة وعادلة لسلعتى فول الصويا والذرة والأعلاف بوجه عام، قائلا: "هذه رسالة واضحة.. وأجهزة الدولة الرقابية ستتدخل.. البنك المركزى المصرى داعم معنا لهذه الصناعة، وهناك تنسيق مستمر فى هذا الصدد".

وأضاف رئيس الوزراء أن ما يهمنا هو الحفاظ على صناعة مهمة كصناعة الدواجن نظرا لكونها توفر احتياجات المواطنين من هذه السلع الضرورية، فضلا عن دورها كذلك فى توفير المزيد من فرص العمل، مجددا التأكيد على الدعم المستمر للقطاع الخاص الذى يعمل بهذه المنظومة المتكاملة لصناعة الدواجن وتناول محافظ البنك المركزى المصرى خلال الاجتماع، مختلف جهود دعم صناعة الدواجن وكذا آليات التعامل مع رؤساء ومجالس إدارات الشركات والمصانع الموردة لفول الصويا والذرة ومكونات الأعلاف، وصولا لتيسير مختلف الإجراءات المتعلقة بهذه الصناعة المهمة والسعى لتجاوز أى تحديات أو معوقات.

وفى الشأن البرلمانى وتحت عنوان "البرلمان يفتح ملف المصانع المتوقفة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة أكد أن ما شهدته البلاد منذ عام 2011 وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير سلبى على قطاع الصناعة وعندما بدأ القطاع فى التعافى، جاءت إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتعويم الجنيه فى 2016 وتسببت فى آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تأكل رأس المال وارتفاع التكاليف، وعلى الرغم من أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كان له آثار على الاستثمار، ثم جاءت أزمة فيروس كورونا، وبعدها الأزمة الروسية وارتفاع أسعار السلع والتى تسببت فى نقص السلع وارتفاع أسعارها عالميا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وتعقيب وزير الصناعة والتجارة على نحو 90 طلب إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب.. بشأن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

وكشف المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة عن ارتفاع نسبة الصادرات المصرية بواقع 13 عن العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك عددا من الإجراءات تم اتخاذها لزيادة الصادرات المصرية فى جميع الأسواق، وخلال العشرة شهور الأولى من العام الجارى حققت 69.6 مليار دولار مقابل 26.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأشار الوزير -بشأن سبل دعم الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلى- إلى أن الرخصة الذهبية سيتم التعامل بها فى ضوء عدد من الإجراءات أبرزها، وجود سجل تجارى واقرار يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمشروع وسند حيازة للأرض، وأنه لاستكمال إجراءات الرخصة الذهبية يجب سداد الرسوم القانونية، وسيتم تسليم الرخصة أون لاين خلال يوم أو اثنين.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه فى إطار تبسيط إجراءات إصدار التراخيص الصناعية وفى ضوء التوافق مع قانون التراخيص الصناعية سيتم السماح بالتعامل مع المكاتب الاستشارية الهندسية المعتمدة من نقابة المهندسين للتيسير على المستثمرين الراغبين فى الحصول على رخصة صناعية.

وفى الشأن المحلى أيضا وتحت عنوان "بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع المحافظات.. الأحد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أعلن هشام آمنة وزير التنمية المحلية أعلن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة ولائحته التنفيذية بالمحافظات، يــوم الأحد المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال رئاسة وزير التنمية المحلية اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بــالمحــافــظــات بحضور ممثلى كــل الــــوزارات والهيئات والجهات المعنية بالدولة.

وأشار آمنة إلى أنه روعى فى تطبيق القانون الجديد تبسيط الإجـــراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، والتعامل مع جهة واحــدة وهـى مراكز إصـدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوما إذا كـــان طــالــب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.

وأضاف أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وفى الشأن الاقتصادى وتحت عنوان "المركزى: 121 مليون دولار ارتفاعا فى الاحتياطى الأجنبى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن البنك المــركــزى أعلن ارتفاع صافى الاحتـياطى النقدى من العملات الأجنبية خــلال نوفمبر الماضى بنحو 121 مليون دولار ليبلغ 33.532 مليار دولار مــقــارنــة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له.

وتحت عنوان "اليوم.. اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن وزير الخارجية سامح شكرى بالعاصمة الأردنية عمان يشارك فى الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق على مستوى وزراء خارجة الدول الثلاث.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبــو زيــد المتحدث الرسمى باسم الخارجية قوله إن اجتماع الآلية الثلاثية قى عمان من المقرر أن يناقش الموقف من تنفيذ مشروعات التعاون الثلاثى المطروحة بين الدول الثلاث فى العديد من المجالات تنفيذا للتوجيهات الــصــادرة من قــادة مصر والأردن والعراق فى اجتماعاتهم المتعددة لتعزيز المصالح المشتركة.

وأضاف أن الاجتماع سيتطرق أيضا إلى الأوضاع الدولية والإقليمية الراهنة ومــا تفرضه من تحديات تتطلب التنسيق المستمر بين مصر والأردن والعراق فضلا الإســهــام فى العمل على حلحلة الأزمـــات التى تمر بها المنطقة وتعزيز بنية السلم والأمن.

وفى الشأن الرياضى، وتحت عنوان "المغرب مع الثمانية الكبار بالمونديال للمرة الأولى فى تاريخ العرب"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المنتخب المغربى حقق إنجازا تاريخيا فى مونديال قطر 2022 بعد فوزه على نظيره الإسبانى بركلات الترجيح 3/صفر بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بينهما، وأصبح أسود الأطلس أول منتخب عربى يحقق الإنجاز التاريخى بمرافقة الثمانية الكبار فى المونديال.

وأضافت الصحيفة أن البرتغال تأهلت للدور نفسه بعد اكتساحها أمس سويسرا بسداسية، مشيرة إلى أنه بهذه النتيجة اكتملت ملامح دور الثمانية لكأس العالم، حيث يلتقى منتخب البرازيل نظيره الكرواتى فى الخامسة مساء بعد غد على استاد المدينة التعليمية، فى حين تواجه الأرجنتين هولندا فى التاسعة مساء اليوم نفسه على استاد لوسيل.

وتستكمل باقى مباريات الدور يوم السبت بلقاء إنجلترا وفرنسا فى التاسعة مساء على استاد البيت، ويسبقه اللقاء الذى يجمع المغرب والبرتغال فى الخامسة مساء على ملعب الثمامة.