أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - عمان

يعقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، لقاء ثلاثيًا مع نظيريه وزير الخارجية سامح شكرى، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية العراق فؤاد حسين بمقر الوزارة، حيث يأتى اللقاء فى إطار الاجتماع الوزارى لآلية التعاون الثلاثى بين البلدان الشقيقة، وتهدف آلية التعاون الثلاثى بين مصر والأردن والعراق إلى زيادة التعاون بين البلدان الثلاثة فى قطاعات التجارة، الصناعة، الاقتصاد، النقل البرى، الربط الكهربائى والطاقة.

القاهرة

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمى الدولى الثانى عشر للاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بعنوان "التعليم من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" وتحت شعار "استدامة النمو فى العالم العربى"، وذلك بمشاركة كوكبة من أبناء الدول العربية والمتحدثين والخبراء من 10 دول عربية.

بروكسل

يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ينس ستولتنبرج فى النسخة السادسة من فعالية اجتماعات مجلس الإدارة العالمية التى تنظمها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، والتى تركز على استراتيجيات لواقع جيوسياسى واقتصادى جديد.

الرياض

تستضيف السعودية ممثلة فى وزارة الثقافة وبالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، فى مدينة الرياض، الدورة الـ 23 من مؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى، بعنوان "الثقافة والمستقبل الأخضر"، بحضور وزراء ومسئولين من 20 دولة عربية، إلى جانب جامعة الدول العربية، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية.

الجزائر

تستضيف الجزائر، أعمال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن فى إفريقيا، تحت عنوان: "دعم الأعضاء الأفارقة الجدد فى مجلس الأمن للأمم المتحدة فى التحضير لمعالجة مسائل السلم والأمن فى القارة الإفريقية"، وستشهد الندوة -التى تجرى فعالياتها بمدينة وهران شمال غربى الجزائر- مشاركة رفيعة المستوى، خاصة على المستوى الوزارى للدول الأعضاء فى مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى، وكذلك الأعضاء الأفارقة فى مجلس الأمن للأمم المتحدة، علاوة على خبراء وممثلين سامين لهيئات إفريقية ومنظمة الأمم المتحدة.