انقطاع المياه عن مناطق فى بولاق الدكرور الجمعة المقبل (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، إنه سيتم تنفيذ أعمال تدعيم للبنية التحتية بمناطق حى بولاق الدكرور ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، والتى تشمل أعمال صيانات ولحامات لخطوط بشوارع "كمال شحاتة مع فاروق حرب و6 أكتوبر، وعلى خليل مع همفرس".

وأعلنت المحافظة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة؛ نتيجة لتلك الأعمل ستقوم بقطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ فى الساعة 11 مساء الجمعة المقبل، وحتى الساعة 6 صباح السبت.

وأشارت إلى أن المناطق المتأثرة بـ انقطاع المياه، هى "بولاق الدكرور القديمة - المربع المحصور، ابتداء من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولًا ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضا".

ومن جانبها، تقوم شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن 125.