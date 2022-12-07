طقس الأربعاء.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، مع وجود فرصة لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 22 14

بنهـا 22 15

دمنهور 22 14

كفر الشيخ 22 14

المنصورة 23 14

دمياط 22 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 22 13

السويس 23 15

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 23 14

طنطا 22 14

شلاتين 27 19

الإسكندرية 23 14

العلمين الجديدة 23 14

وادى النطرون 22 15

مطروح 22 14

السلوم 23 11

سيوة 22 12

العريش 22 14

رفح 21 14

الطور 24 17

كاترين 16 5

رأس سدر 23 16

نخل 19 7

طابا 21 14

نويبع 23 14

حلايب 25 20

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 17

مرسى علم 26 17

الفيوم 22 14

بنى سويف 22 13

المنيا 22 12

أسيوط 23 11

سوهاج 23 12

قنا 23 14

الأقصر 25 14

أسوان 25 13

الوادى الجديد 24 14

أبوسمبل 25 12

أبو رماد 26 20

رأس حدربة 25 19