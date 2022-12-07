الإفتاء تكشف عن حكم مصانع بير السلم

جدة - نرمين السيد - وقالت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "جعل الإسلام العملَ والكسب من أَجَلِّ الأعمال؛ فعن المقدام رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكلَ من عمل يده، وإن نبي الله داود: كان يأكل من عمل يده".. أخرجه الإمام البخاري.

وأضافت: "وأما عن المصانع غير المرخصة أو ما تسمى بمصانع "بير السلم"؛ فهذا أمر محرم شرعًا؛ لما فيه من الأضرار والمخالفات على البيئة بمخالفتها للمواصفات، ومن إيذاء الجيران ونحو ذلك".

وتابعت دار الإفتاء: "كما أنها تشتمل على الغشِّ التجاري، والذي قررت الشريعة تحريمه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرَّ في السوق على صُبْرَةِ طعامٍ، فأَدْخَلَ يده فيها، فنالتْ أَصابعه بَلَلًا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟"، قال: يا رسول الله، أَصابته السماء، قال: "أَفلا جعلتَه فوقَ الطعام حتى يراهُ الناسُ؟!"، وقال: "مَن غَشَّنا فليس منا".