طقس 6 أيام.. الأرصاد تعلن أهم التقلبات وموعد ارتفاع درجات الحرارة

ولفتت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى وجود ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بدءا من يوم غد الخميس، ليسود طقس بارد صباحا لطيف نهارا على معظم الأنحاء، مائل للبرودة فى أول الليل، بارد فى آخره على الأنحاء كافة.

وكشفت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والمسطحات المائية فى مختلف الأنحاء مع رياح متقطعة.